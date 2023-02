Tak będzie wyglądać żarski zamek. Otwarto wystawę prac konkursowych na koncpecję adaptacji zabytku

Zwyciężyła praca zbiorowa trzech pracowni architektów z Warszawy. Zwycięska koncepcja zakłada m.in. budowę szklanego dachu nad dziedzińcem zamku, na co kładły nacisk władze miasta.W Salonie Wystaw Artystycznych otwarto właśnie wystawę prac konkursowych. - Chcieliśmy, żeby był one bliżej mieszkańców, żeby mieli oni dostęp do wizji, koncepcji. Żeby idąc na zakupy, będąc w centrum, mogli je obejrzeć - podkreśla Danuta Madej, burmistrz Żar.

Sukces negocjacji

Jakj podkreślił Patryk Faliński, wiceburmistrz, to wyjątkowa data, bo właśnie w piątek, na dzień przed otwarciem wystawy, zakończono negocjacje z autorami koncepcji, która wygrała. W poniedziałek będzie podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Koszt to 3 mln 400 tys. złotych. - Negocjacje zakończyły się sukcesem. Rozpoczynamy wielkie dzieło i, czy my je skończymy, czy nasi następcy, to jest nieistotne. Ważne jest to po zakończeniu odbudowy zamku będzie on służył mieszkańcom.

Ireneusz Brzeziński, prezes stowarzyszenia Żarski Zamek, był jednym z sędzią konkursu. - Byliśmy niemal jednomyślni w wyborze zwycięskiej pracy. Ta koncepcja najmniej ingeruje przestrzeń historyczną zamku - podkreśla.

Wystawę w SWA można oglądać do 18 lutego. Jej otwarcie swoją obecnością zaszczycił kot zamkowy, który przyszedł w towarzystwie Arkadiusza Gutki, prezesa stowarzyszenia Region Łużyce.

