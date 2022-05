Tak mówi się po żarsku, czyli 25 haseł, które znają tylko żaranie. Jeśli mieszkacie lub mieszkaliście w Żarach, z pewnością je rozpoznacie Aleksandra Łuczyńska

Są takie hasła, powiedzonka, dotyczące głównie lokalizacji, które rozpoznają tylko mieszkańcy Żar. Dotyczą głównie miejsc, których dziś już nie ma. Ale o kościele pw. WNMP mówi się do dziś tylko "Czerwony kościół", a gdzie jest "Jamnik", wie przecież każdy. Kiedy zapytaliśmy Was o inne, typowo żarskie nazwy, zalała nas lawina komentarzy. Niektóre lokalizacje są znane do dziś, ale wiele, naprawdę wiele, pozostało już tylko wspomnieniem. Zerknijcie do naszej galerii. Zobaczcie, co najczęściej wymieniali nasi Czytelnicy.