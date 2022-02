Tak powstaje autostrada A18 od granicy do Żar. Zobacz zdjęcia z drona

W Lubuskiem trwa przebudowa południowej jezdni A18, która po zakończeniu prac będzie miała parametry autostrady. Jak idą prace? Najlepiej widać to z lotu ptaka. Zobaczcie zdjęcia i wideo z budowy drogi od Olszyny do węzła Żary Zachód, które opublikowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga nr 18 łączy autostradę A4 przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczął się pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 roku. Prace na południowej jezdni rozpoczęły się w pod koniec marca 2020 r., zakończą się w 2023 r. Czytaj także: Most nad Wartą w Kostrzynie już częściowo zamknięty. Tworzą się korki, ale kierowcy są wyrozumiali

źródło: GDDKiA