Tak wyglądają wnętrza żarskiego zamku. Warto sprawdzać, czy drzwi zabytku są otwarte

Jeśli tylko drzwi sa otwarte, można zobaczyć żarski zabytek od wewnątrz, co cieszy się sporym zainteresowaniem. Zabytekiem opiekuje się stowarzyszenie Region Łużyce. Inwestycja związana z zamkiem znalazła się na liście do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. To mobilna sala wystawowo - koncertowo - konferencyjna.

Stworzenie mobilnej sali wystawowo-koncertowo-konferencyjnej na zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach, polegać ma na zakupie niezbędnego wyposażenia (krzeseł, stołów, nagłośnienia, oświetlenia, sztalug, ram wystawowych, rzutnika multimedialnego, ekranu, komputera, nagrzewnic, osuszacza wilgoci i przedłużaczy) w celu stworzenia dodatkowego miejsca w mieście, które będzie mogło być wykorzystywane do działań kulturalnych, naukowych i rozrywkowych. Zakup ww. wyposażenia umożliwi szersze wykorzystanie odzyskanego przez miasto zamku oraz jego większą popularyzację wśród mieszkańców i turystów. Dodatkowo umożliwi ono organizację w zamku wystaw, wykładów, koncertów, spotkań itp. imprez przez różne jednostki organizacyjne miasta, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jakie wiązały się dotychczas w związku z koniecznością każdorazowego transportu całego niezbędnego wyposażenia. Zakupione wyposażenie nie wymusza wykonania dodatkowych prac w obecnie udostępnianej już sali na parterze, w której będzie ono wykorzystane.

W naszej galerii znajdziecie zdjęcia z niedzieli 24 lipca, kiedy to, tuż przed koncertem z cyklu "Lato z Telemannem" można było zwiedzać zabytek.