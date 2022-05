Tak żegnano Michała Morżaka, wójta Lipinek Łużyckich. Minął rok od śmierci szanowanego samorządowca

Michał Morżak był wójtem Lipinek Łużyckich niemal dwadzieścia lat. Choć trudno w to uwierzyć, kilka dni temu minął rok od śmierci znanego i szanowanego samorządowca. M. Morżak odszedł 18 maja w wieku 67 lat po ciężkiej chorobie. Na cmentarzu w Lipinkach łużyckich żegnały go tłumy. Wszyscy zapamiętali go, jako uśmiechniętego, przyjaznego, ale też walczącego i nieustępliwego, jeśli chodziło o sprawy swojej gminy.