Takie emerytury dostają Lubuszanie w styczniu 2022 roku. Kto zyskał, a kto stracił?

Polski Ład wprowadził nowy sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy i naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 tys. zł rocznie. To oznacza, że seniorzy otrzymujący świadczenia do 2,5 tys. zł miesięcznie nie będą płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Emeryci o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.

Od 1 stycznia nie ma już możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. Większości seniorom brak możliwości odliczenia składki zrekompensuje, nawet z nadwyżką, podniesienie kwoty wolnej od podatku. Ministerstwo Finansów zapewnia, że na Polskim Ładzie skorzysta 94 proc. emerytów, a 75 proc. z nich nie zapłaci nawet złotówki podatku.