Takie sobie derby. Promień Żary remisuje z Piastem Iłowa

Od dzisiaj mecz to mecz, a kopanina to kopanina. Pojedynek Promienia Żary z Piastem Iłowa był zwykłym meczem, ocierającym się momentami o zwykłą kopaninę. Piast z kolejnym, nowym szkoleniowcem na ławce i przemeblowanym składem, w którym zabrakło jeszcze sztandarowej postaci lubuskiego futbolu, czyli Łukasza Garguły, za to z nieśmiertelnym „Góralem”. Promień ze swoją żelazną ekipą, która tydzień temu sprała Budowlanych Lubsko i ostrzyła sobie zęby na kolejną ucztę. Zobacz także:

Można więc było się spodziewać fajerwerków. Takich, że klękajcie narody. Ale ich nie było. Nawet malusiego dymku.

Można by piłkarzy obu drużyn usprawiedliwić fatalną pogodą i porą dnia. Można by stwierdzić, że oba zespoły przygotowały się taktycznie i realizowały założenia przedmeczowe. Można by snuć inne bajki z mchu i paproci, ale te wyssane z palca historie nijak by się miały do rzeczywistości, bo tak naprawdę w piłkę, obie jedenastki, grały tylko przez pół godziny pierwszej połowy i jakieś 10 minut w drugiej. Poza tym była to kopanina typu: (i tu pozwolę sobie zacytować klasyka) ja do ciebie ty do mnie.

Czytaj także: