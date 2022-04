Tańczące krzywe sosny w gminie Brody. Ten las ma kilkadziesiąt lat i jest kilka teorii na temat jego powstania

Rowerem z dziećmi

Z OEP-L do krzywych sosen jest zaledwie kilkanaście kilometrów i naprawdę warto wybrać się na taką wycieczkę z dziećmi. Nie dojedziemy tam samochodem, z drogi głównej do tańczącego lasu jest kilka kilometrów, co też nie jest złym pomysłem, chociaż czeka nas dłuższy spacer, ale w jakże pięknych okolicznościach.

Do produkcji mebli

Oto dokładny opis trasy dostępny na podstronie Nadleśnictwa Lubsko Czas w las

Powierzchnia tańczącego lasu to ponad 3 hektary. Sosny mają około 90 lat. Istniało wiele hipotez dotyczących ich niezwykłego wyglądu. Nie ulega wątpliwości, że przyroda bez ingerencji człowieka, nie stworzyłaby takiego cudu. Prawdopodobnie zadbali o to producenci mebli, którzy potrzebowali odpowiednio wygiętego drewna.