Tanie mieszkania na sprzedaż w Żarach. Oferty do 200 tys. złotych. Można jeszcze znaleźć takie ogłoszenia na wtórnym rynku Aleksandra Łuczyńska

O kredyt na kupno mieszkania coraz trudniej, zdolność kredytowa spada, a co za tym idzie, nie tak łatwo sprzedać dziś mieszkanie. Ceny idą systematycznie w górę. W Żarach także, ale wciąż jeszcze można znaleźć sporo ofert za niespełna 200 tysięcy złotych, która to cena wydawała się jeszcze kilka lat temu kosmicznie wysoka. Oto najtańsze oferty z naszego miasta, to przede wszystkim kawalerki lub niewielkie, dwupokojowe mieszkania. Ogłoszenia pochodzą z portalu Otodom.pl