Tanie mieszkania od PKP i wojska. Takich ofert w okolicy Żar jest kilka

Obecnie w całej Polsce do kupienia od PKP i wojska jest kilkaset nieruchomości. Ich metraż jest bardzo zróżnicowany. Najwięcej ofert jest z województwa śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i pomorskiego. W Lubuskiem na sprzedaż wystawiono kilka mieszkań. Wszystkie są one do nabycia w drodze przetargu.

Ceny mieszkań w województwie lubuskim zaczynają się od 50 tys. zł i nie przekraczają 150 tys. zł. Większość lokali wymaga jednak mniejszych lub większych prac remontowych.

Na kolejnych slajdach można sprawdzić, jakie lokale będą do kupienia w Lubuskiem: