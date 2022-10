Targ Śniadaniowy w Folwarku Zamkowym w Żarach. To dobre miejsce i okazja, żeby kupić prezent z okazji Dnia Nauczyciela Aleksandra Łuczyńska

Piękne słońce w niedzielę to okazja do spaceru, a w Żarach do zakupów na Targu śniadaniowym w Folwarku Zamkowym przy ul. Poznańskiej. Zobaczcie, co się tam działo.