Targ śniadaniowy w Folwarku Zamkowym w Żarach. Wystawcy wrócili do hali sprzedażowej Aleksandra Łuczyńska

Targ Śniadaniowy wrócił do hali sprzedażowej Folwarku Zamkowego. Wcześniej w Folwarku działał punkt zbiórki darów dla Ukrainy, który przeniesiono do dawnej szkoły przy Staszica.. W ostatnią niedzielę marca zaświeciło piękne słońce. Na Targu Śniadaniowym tradycyjnie można znaleźć sery, słodycze, wypieki, wybory handmade, nalewki, ręcznie robione świece. Zajrzyjcie do naszej galerii.