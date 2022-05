Targ w Żarach tonie w zieleni i pięknych kolorach. Zobaczcie zdjęcia z wtorku, ceny warzyw, owoców i kwiatów Aleksandra Łuczyńska

W maju na targu królują truskawki i szparagi, ale także rabarbar czy młode ziemniaki. Popularnością cieszą się, jak zawsze kwiaty, mniej wymagające pelaregonie czy surfinie. W naszej galerii zobaczycie zdjęcia z wtorku - 17 maja. Chociaż to nie jest słoneczny dzień, tuż po 8.00 zaczęło kropić i zrobiło się zdecydowanie zimniej. Mimo to chętnych do zakupów na targowisku nie brakowało.