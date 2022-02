Targowisko przy ulicy Lotników w Żarach. Czy rolnicy będą musieli przenieść się na ryneczek przy ulicy Kąpielowej

Czy rolnicy handlujący na targowisku przy ulicy Lotników, przeniosą się na ryneczek przy ulicy Kąpielowej? Takie informacje pojawiły się w ostatnich dniach. - To tak, jakby z willi z basenem przenieść się do małej kawalerki - mój nam jeden z rolników, od lat handlujący na żarskim targowisku. - Tutaj mamy swoje miejsca, jest duży plac, dużo ludzi przychodzi, na ryneczku jest pusto.

Kilka dni do świąt, tak było na targowisku przy ul. Lotników Żarach

Ta żarskim targowisku jeszcze trwają święta. Może to pogoda odstraszyła sprzedawców?

Oznacza to, że handel przy Kąpielowej ma być alternatywą dla rolników. Teoretycznie bardziej atrakcyjną, bo nie będą musieli ponosić tutaj żadnych opłat targowych, ale tylko w piątki i soboty. Ponadto, jak podkreślają sami zainteresowani, lokalizacja wcale nie jest tak atrakcyjna, jak uważa miasto.

Decyzje nieprzemyślana

- Miasto powinno zwolnić rolników z opłaty na cały tydzień, a nie tylko dwa dni w tygodniu. Wtedy może miałoby to sens - uważa Ireneusz Kowal, przewodniczący Żarskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. - Decyzja o lokalizacji przy Kąpielowej jest nieprzemyślana. Przy tym placu zmieściłoby się może pięciu rolników, to jest dobre miejsce na sezonowy handel truskawkami, ale nic poza tym. Ustawa, na której opiera się miasto obowiązuje od początku tego roku, a w Żarach dopiero teraz podejmuje się kroki w tej sprawie.

Radni będą podejmować decyzję w sprawie uchwały podczas sesji 18 lutego. Do tematu wrócimy.