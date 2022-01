Targowisku przy ul. Lotników w Żarach. Zakupy w ostatnim tygodniu stycznia? Takich pustek dawno tutaj nie było Aleksandra Łuczyńska

Zobaczcie, co dzieje się na żarskim targowisku zimą. To już ostatni tydzień stycznia, a to miesiąc jeden z najgorszych, jeśli chodzi o handel. W naszej galerii obejrzycie zdjęcia z wtorku 25 stycznia. Tak pustego placu targowego dawno tutaj nie było. Dosłownie garstka handlujących, niewiele więcej kupujących. Z pewnością do zakupów nie zachęcała we wtorkowy poranek deszczowa pogoda.