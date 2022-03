Te kobiety zostawiły swoje dzieci i nie płacą na nie ani grosza! Są poszukiwane w Żarach za niepłacenie alimentów. Zobacz ich zdjęcia

Na liście poszukiwanych osób z całej Polski widnieją również kobiety z województwa lubuskiego. Część z nich poszukiwanych jest za to, że nie płacą na swoje dzieci. Uchylają się od płacenia alimentów i ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. To niewiarygodne, że matki mogły zostawić własne dzieci na pastwę losu! Przejdźcie do galerii i zobaczcie kobiety poszukiwane za niepłacenie alimentów z województwa lubuskiego >>>

poszukiwani.policja.pl