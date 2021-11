Temperatura spada, nie zapominajmy o bezdomnych- apelują żarscy policjanci!

Spadki temperatury szczególnie w nocy stanowią dla osób bezdomnych, starszych i samotnych poważne zagrożenie. Również nietrzeźwi są narażeni na utratę życia lub zdrowia poprzez wychłodzenie organizmu. Dlatego policjanci z żarskiej komendy o tej porze roku sprawdzają pustostany, altany, parki oraz wszystkie inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Szczególnej uwagi wymagają także osoby starsze, które mieszkają samotnie. Pozostańmy czujni szczególnie, gdy temperatura spadnie poniżej zera.

Każdy z nas może pomóc w takiej sytuacji, dlatego nie bądźmy obojętni, informujmy dzwoniąc na numer 112. Jeden taki telefon może uratować komuś życie. Warto skorzystać także z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To aplikacja, która posiada zakładkę „osoba bezdomna wymagająca pomocy”. W ten sposób również można informować o miejscach przebywania bezdomnych. Policjanci sprawdzą każde takie zgłoszenie.

Przypominamy o bezpłatnej infolinii uruchomionej przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubuskiego: 800 109 160, gdzie można uzyskać informację o miejscach noclegowych, oraz punktach wydawania posiłków dla bezdomnych i potrzebujących pomocy.

Na terenie powiatu żarskiego są to:

• Żarska Spółdzielnia Socjalna ul. Tkacka 4 Lubsko telefon 601 188 649 -ogrzewalnia 20 miejsc (od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00, w sobotę i niedzielę całodobowo)

• Fundacja ,,Pogodna Jesień Seniora", ul. Bohaterów Getta 9, telefon 502 128 818, 518 335 023- noclegownia dla osób bezdomnych 20 miejsc ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00, w sobotę od 18.00 do 11.00 i w niedzielę od 16.00 do 8.00)

• Chrześcijańskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Mirostowice Górne 78, telefon 602 337 188- schronisko 25 mijesc noclegowych (całodobowo)

• Mała Gastronomia ,,U Zosi", ulica Emilii Plater 30 Lubsko, telefon 510 908 557- stołówka, 80 posiłków w godzinach od 11.00 do 13.00.

komisarz Aneta Berestecka

Komendy Powiatowej Policji w Żarach