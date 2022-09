Termojądrowy pojedynek okazał się zwykłym spięciem w gniazdku. Delta Sieniawa Żarska pokonała wysoko Spartę Grabik

Miało kopać

Ale do brzegu.

Zaczęło się nieźle, bo od otwartej gry obu zespołów. Nie było żadnego czarowania. Wojciech Aksamitowski posłał do boju swoich najbardziej doświadczonych Spartan, którzy ostatnio grali niewiele, za to na pewno miał do nich największe zaufanie. Gołym okiem było widać, że „Aksamit” chce wygrać i na początek wytoczył najcięższe działa. Dosłownie i w przenośni, a Delta grała to co zwykle, czyli wysokim presingiem i usiłowała odbierać przeciwnikowi piłkę na ich połowie. I w końcowym efekcie przyniosło to wymierne korzyści. Ewidentnie szybsi zawodnicy Marka Sitarka dosłownie zabiegali gospodarzy. Do tego arbiter rzadko przerywał grę, dając grać obu drużynom. Niestety miało to też drugie dno. Nie było kiedy złapać tchu, a niektórym grabiczanom przydałoby się trochę tlenu zwłaszcza, że podjęli rękawicę i pierwsze 18 minut było bardzo wyrównane. Do czasu. Pierwszy dong zafundował miejscowym nie kto inny jak Bartek Pruchniak, który pokonał Przemysława Stefanowicza. To oczywiście nie był wyrok, ale 20 minut później do bramki gospodarzy trafił Jacek Michalski. To już dobiło miejscowych. Widać było jak schodzi z nich powietrze, którego w butlach już nie zostało za wiele. Gdy w ostatniej minucie pierwszej połowy do bramki trafił Dawid Wójcik, porażka Sparty wydawała się przesądzona. Nikt nie przypuszczał, że będąca w takiej dyspozycji Delta zdoła ten mecz przegrać.