Termomodernizacja Urzędu Miasta w Jasieniu skończona

Co trzeba zrobić, żeby zostać sławnym? Na oryginalny pomysł wpadli włodarze Jasienia (powiat żarski). To czterotysięczne miasteczko ma własną letnią szopkę.

Termomodernizacja budynku objęła:

• docieplenie ścian zewnętrznych,

• docieplenie stropodachu wentylowanego,

• docieplenie podłogi na gruncie,

• wymiana stolarki drzwiowej,

• wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,,

• wymiana źródła ciepła systemu c.o. i kocioł gazowy niskotemperaturowy,

• montaż przepływowych podgrzewaczy na potrzeby CWU.

• wymiana grzejników,

• montaż instalacji wraz z izolacją przewodów instalacji c.o.,

• montaż automatyki do sterowania systemem c.o.,

• prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację:

o demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji (ew. kamery, oświetlenie itp.),

o inne prace niezbędne do wykonania przy termomodernizacji (ew. przebudowy kominów, wymiany obróbek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, itp.).

o wymianę rynien i rur spustowych,

• wymiana źródeł światła na energooszczędne źródła światła LED,

• zabezpieczenie energii pierwotnej na potrzeby oświetlenia z odnawialnego źródła energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej o mocy 28 kWp,

• Modernizacja systemu wentylacji na wentylację mechaniczną w pomieszczeniu 4.10 PFU.

Wartość inwestycji: 2.590.000,00 ZŁ

Na wyremontowanie pomieszczeń urzędnicy i petenci musze jeszcze poczekać.