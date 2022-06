Tężnia w Żarach działa i jest dostępna dla wszystkich. Jednak mieszkańcy narzekają na nieporządek i hałas Małgorzata Fudali Hakman

Tężnia solankowa przy ul. Częstochowskiej(wejście od ulicy Zwycięzców przy przystanku Rower miejski, patrz mapa) w Żarach została oficjalnie otwarta 2 lata temu. Jest to ogólnodostępny obiekt leczniczo-rekreacyjny. Jest czynna codziennie w od 1 kwietnia do 15 października w godzinach od 11 do 20.