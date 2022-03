"The Voice Kids". W popularnym programie wystąpi Sebastian Żuk z Jasienia. To jedyny lubuski uczestnik tej edycji programu

Sebastian Żuk z Jasienia ma czternaście lat. Już w najbliższą sobotę 26 marca o 20.00 zobaczymy jego występ w programie "The Voice Kids" w TVP 2. Sebastian nie może zdradzać szczegółów programu oraz tego, jak potoczyły się jego losy, jako uczestnika, ale chętnie opowiada o tym, jak trafił na nagrania.

Nie poddał się

- Próbowałem jeszcze w 2020 rok, ale wtedy mi nie poszło. W 2021 chciałem spróbować jeszcze raz, ale zwlekałem z tym długo, bałem się, że znowu się nie uda. Wtedy mama mi powiedziała, że jeśli nie wyślę zgłoszenia to na pewno się nie dostanę - opowiada czternastolatek. - I tak wysłałem zgłoszenie ostatniego dnia. Po kilku tygodniach, kiedy już byłem pewny, że dalej nic z tego nie będzie, mama powiedziała mi, że przyszedł mail z programu. Mieliśmy wtedy mnóstwo formularzy do napisania, ale poszło.

W pierwszych eliminacjach do programu chętnych było 3 tysiące osób, w kolejnych zostało już tylko kilkadziesiąt, wśród nich nasz Sebastian, który jest jedynym uczestnikiem z województwa lubuskiego.