Tłusty czwartek w Żarach! 16 lutego zajadamy się bezkarnie pączkami. To nasłodszy czwartek w roku

Świętujemy tłusty czwartek. To zwiastun nadchodzącego Wielkiego Postu, który rozpocznie się w Środę Popielcową 22 lutego. Dawniej tego dnia zajadano się tłustymi plackami z ciasta chlebowego, z mięsem. Dziś tłusty czwartek w Polsce to zdecydowanie najsłodszy dzień w roku, możemy bezkarnie i do woli zajadać się pączkami. Rano odwiedziliśmy piekarnię U Matysa przy ul. Okrzei, gdzie przez całą noc trwały przygotowania do tego dnia. Tutaj największą popularnością cieszą się pączki z różą i marmoladą i ich smaży się najwięcej. Jest ich tysiące. Niektóre z czekoladą, wiókami, adwokatem czy kolorowymi piankami