Tłusty Czwartek w Żarach. Setki tysięcy pączków smaży się w piekarniach, cukierniach w naszym mieście

Mąka, drożdże, woda to podstawowe składniki ciasta na pączki. Dodawanie nadzienia to dwie szkoły, jedna mówi o szprycowaniu pączków już po wysmażeniu, inna o nadziewaniu przed. W piekarni u Czajkowskich w Żarach przed tłustym czwartkiem smaży się dwadzieścia tysięcy pączków. Do ciasta potrzeba aż tony mąki.