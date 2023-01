To były prawdziwe męki Tantala. BC Swiss Krono Żary wygrało z KKS Siechnice, choć łatwo nie było

To były prawdziwe męki Tantala. BC Swiss Krono Żary wygrało ...

Pachniało sensacją

Jednak okazało się, że podopieczni Radosława Hyżego nie zamierzali położyć się na parkiecie i sprezentować miejscowym łatwe zwycięstwo. BC Swiss Krono musiało się trochę wysilić, żeby z potyczki wyjść z twarzą. Od początku meczu młodzieniaszki z Siechnic postawili twarde warunki, graczom z Żar, którzy chyba trochę zlekceważyli przeciwników i próbowali "opękać" spotkanie nie wysilając się przy tym zbytnio. Na efekty takiej postawy nie trzeba było długo czekać. Przyjezdni pierwszą kwartę po prostu zasłużenie wygrali. W drugiej także trzymali się dzielnie do tego stopnia, że na parkiecie pojawił się nawet trener żaran, który ostatnio gra sporadycznie. Pierwsza połowa zakończyła się tylko dwupunktowym prowadzeniem BC Swiss Krono i zanosiło się na sensację.

Druga odsłona dla BC Swiss Krono Żary

Po przerwie i zapewne męskiej rozmowie w szatni na parkiecie zobaczyliśmy dwie odmienione drużyny. Przyjezdni jakby nie bardzo umieli się przeciwstawić miejscowym, którzy przypomnieli sobie, że w koszykówkę grać jednak potrafią. I to całkiem nieźle. Do 6 minuty trzeciej kwarty nie pozwolili rywalom trafić żadnego kosza, jednocześnie bezlitośnie punktując prawie każdym rzutem.

Koniec końców, przewaga wypracowana przez "żelazną piątkę" zaowocowała wpuszczeniem na parkiet młodych zawodników, którzy dowieźli wynik do końca.