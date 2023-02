To historyczna chwila. Kolej wraca do Lubska... po 30 latach! Ostatni pociąg odjechał stąd w 1995 roku, następny ma przyjechać w 2028 roku

Nie bez kozery burmistrz Lubska, Janusz Dudojć mówi o historycznej dla regionu chwili i... kaktusach. Bo podobno wielu sceptyków i nie wierzyło i mówiło, że prędzej komuś kaktus na dłoni wyrośnie, niż kolej wróci do Lubska. I stało się. Po trzydziestu latach kolej faktycznie wraca do miasta. Ostatni pociąg z tej stacji odjechał w 1995 roku. Wszystko wskazuje na to, że kolejny pojawi się już w 2028 roku. W środę 22 lutego na peronie lubskiej stacji zarząd województwa oraz przedstwiciele PKP, podpisali umowę, na rewitalizację linii Lubsko - Bieniów w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +. To oznacza przywrócenie połączenia PKP na trasach Lubsko – Zielona Góra, Żagań – Lubsko.