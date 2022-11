To już 3.Charytatywne 24h Mistrzostwa Świata Zielonego Lasu. Ty też możesz pomóc!

– Medal dostanie każdy, kto weźmie udział w mistrzostwach albo przywiezie dary dla zwierzaków – deklaruje Paweł Andrzejewicz, współzałożyciel Ultra Beer Runners, a zarazem specjalista IT w SWISS KRONO. – Czasu jest na to dużo, bo od 18.00 w piątek do 18.00 w sobotę. Start i meta znajdować się będą przy wiatach ustawionych nieopodal wejścia do lasu. Nie zamierzamy, oczywiście, biegać bez przerwy.