To już siódma edycja Biegu Szlakiem Żarskich Uliczek. Niepełnosprawni poznawali piękno Żar integrując się ze społecznością

Impreza miała na celu nie tylko poznanie uroków naszego miasta, ale przede wszystkim aktywizację samych podopiecznych i ich integrację ze środowiskiem lokalnym.

-Od początku nasze przedsięwzięcie spotkało się z dużą aprobatą zarówno wśród osób niepełnosprawnych, zaproszonych gości, jak i lokalnej społeczności. Wydarzenie to zostało zauważone ze względu na niewykorzystaną do tej pory w województwie lubuskim, w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną, formułę biegu patrolowego -opowiada Anetta Reichel-Wasiljew, szefowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żarach.