"Tom" i "Ucieczka" w Żarach, czyli niezwykła przejażdżka historycznym pociągiem. Lokomotywa SU46 - 029 to dziś już rzadkość na torach

Jak podkreśla Rafał Szymczak, jeden z organizatorów wydarzenia, to swoista podróż w czasie.

- Dziś kolej jest w dużej mierze zelektryfikowana, lokomotywy spalinowe, takie jak SU46 - 029 to już rzadkość. One ciągną już tylko praktycznie składy towarowe, a pasażerskiego to prawdziwa rzadkość. Przejażdżka także tymi historycznymi wagonami to jak podróż w czasie, okazja do tego, żeby sobie przypomnieć, jak było kiedyś. To wydarzenie organizowane w ramach rocznicy Wielkiej Ucieczki stało się już swoistą marką - podkreśla historyk, regionalista i miłośnik kolei.