Tomasz Czajkowski, radny powiatu żarskiego w wywiadzie z Radiem Zachód, mówił o pomocy dla Ukrainy w regionie i inwestycjach

Ludzie o wielkich sercach

- W powiecie żarskim jest na dziś ok. trzydzieści palet gotowych do transportu dla osób potrzebujących na Ukrainę. W sali przy LO im. Bolesława Prusa jest przygotowane na ewentualny nocleg dla uchodźców - mówił radny, podkreślając także gotowość lekarzy z obu żarskich szpitali, którzy w razie potrzeby, zadeklarowali pomoc dla Ukraińców. - To na barkach starosty oraz zarządzania kryzysowego spoczywa koordynacja pomocy w powiecie. Oprócz tego cały czas trwają zbiórki, organizowane są imprezy charytatywne, to wszystko z inicjatywy ludzi, którzy pokazują wielkie serca.

Radny zwrócił uwagę na to, jak wielu Ukraińców już opuściło Polskę, by walczyć o swój kraj. Nie pozostaje to bez znaczenia dla branży budowlanej, czy transportowej.