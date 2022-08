TOP 10 najtańszych mieszkań na sprzedaż w Żarach. Najnowsze oferty z sierpnia w naszym mieście Aleksandra Łuczyńska

Dziesięć najtańszych ofert sprzedaży mieszkań w Żarach. Ogłoszenia pochodzą z portalu Otodom.pl. Większość znich to oferty za niepełna 200 tys. zł. I choć w porównaniu do cen w większych miastach, nie są to wygórowane kwoty, coraz trudniej jest sprzedać mieszkanie.