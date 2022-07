TOP 10 najtańszych mieszkań w Żarach. Kupisz je za mniej, niż 200 tysięcy złotych. Zerknijcie na najnowsze oferty Aleksandra Łuczyńska

Ceny mieszkań na żarskim rynku nieruchomości sięgają do niemal 7 tys. zł za metr kwadratowy (rynek pierwotny). Niektóre nieruchomości kosztują po kilkaset tysięcy złotych. W czasach, kiedy stopy procentowe idą wciąż do góry i coraz trudniej o kredyt hipotecznych, zakup mieszkania to dla wielu osób wielki znak zapytania. Jeśli szukacie tanich nieruchomości, zajrzyjcie do galerii, w których znajdziecie mieszkania za niespełna 200 tys. zł. Oferty pochodzą z portalu Otodom.pl.