TOP 10 niesamowitych kobiet, które zmieniły świat. Zobaczcie, które z nich zmieniły bieg historii

Czy wiesz, że najmłodsza kobieta-żołnierz miała 17 lat, kiedy poprowadziła armię do bitwy, a jedna z bardziej wpływowych niemieckich reżyserek zaczynała karierę jako tancerka? Poznaj 10 niezwykłych kobiet, które dzięki swojej determinacji przebiły się przez hermetyczny, zdominowany przez mężczyzn świat, udowadniając, że wcale nie są "słabszą płcią".

Czy fakt, że żyjemy w XXI wieku oznacza, że stereotypy i nierówność społeczna to już historia, czy być może walka o prawa kobiet w wielu miejscach nadal się toczy? Przykład pakistańskiej działaczki, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla, pokazuje aktualność tego problemu.

Dzień Kobiet to nie tylko okazja do kupienia kwiatów, czy złożenia życzeń, ale również do refleksji nad tym, jak ważna jest równość we wszystkich aspektach życia.