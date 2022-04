W pierwszej kolejności prezentujemy torty prezentowane przez Słodką babeczkę. "Piekę od jakichś 7 lat i mimo, że nie jest to łatwe, to kocham to robić. Staram się obserwować i uczyć od najlepszych w tortowym świecie i poświęcam moim tortom wiele wolnego czasu. Bardzo lubię łączyć niebanalne smaki, choć sama za jedzeniem tortów nie przepadam chyba ze względu na ich upieczoną ilość. Torty to hobby wymagające dużych poświęceń i nauki, ale jak się już to pokocha, to człowiek wpada, jak śliwka w kompot!" opowiada pani Ania, czyli Słodka babeczka. Link do profilu na Instagramie

