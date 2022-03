Tragiczna historia więźniów obozu pracy w Jasieniu. Czy ktoś jeszcze pamięta o ukrytym w lesie AL Gassen?

Tragiczna historia

Więźniami byli przede wszystkim Polacy, ale także obywatele ZSRR, Francuzi, Chorwaci, Włosi, Belgowie, Litwini oraz Czesi, którzy pracowali w fabryce Focke Wulf AG w Jasieniu, przy produkcji części lotniczych. W czasie pobytu i pracy w jasieńskiej fabryce zginęło bardzo dużo więźniów. Część z wyczerpania i głodu, a część zamordowana przez niemieckich strażników. W lutym 1945 r. obóz został ewakuowany. Chorych więźniów wywieziono do KL Buchenwald. Prawdopodobnie z obozu wyszło około 1000 osób, niestety ponad połowa zginęła w czasie morderczego marszu do obozu w Lipsku.

Szumne zapowiedzi burmistrza

Badania archeologiczne IPN

Podczas prowadzenia prac ujawniono podziemną część ogrodzenia obozu i ustalono, iż istniejąca obecnie droga leśna to oryginalna droga obozowa. Odkryto również artefakty związane z funkcjonowaniem obozu, między innymi karbidową lampę do motocykla produkcji niemieckiej.

Zapomniane przez wszystkich

Już coraz mniej mieszkańców Jasienia i okolicy wie co tutaj się kiedyś znajdowało i jaka była tragiczna historia ludzi, którzy w obozie stracili życie, a przecież to miejsce zasługuje na to by nigdy o nim nie zapomniano.