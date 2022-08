Trener Łukasz Czyżyk: Bez walki i zaangażowania nie da się wygrywać. Promień Żary przegrał z Celulozą Kostrzyn nad Odrą

Miłe złego początki...

Mecz żaran z Celulozą Kostrzyn, w 4.kolejce rozgrywek lubuskiej 4.ligi, zaczął się obiecująco dla gospodarzy od składnej akcji i trochę przypadkowego podania do Kamila Dadosa, który będąc sam na sam z bramkarzem, stanął przed szansą otwarcia wyniku. Niestety po strzale „Dadiego” piłka poszybowała nad poprzeczką. Szkoda, bo być może gra ułożyłaby się inaczej. Potem było już coraz gorzej. Przetrzebiony kontuzjami skład Promienia nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z dobrze usposobionym przeciwnikiem. Gracze z Kostrzyna w większości słusznej postury byli silniejsi, szybsi i mieli stanowczo więcej chęci do gry niż miejscowi. Co prawda 3 dni wcześniej żaranie stoczyli remisowy bój w Skwierzynie, grając w 10, ale czy to może być usprawiedliwienie dla braku zaangażowania w kolejnym pojedynku? Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem remisowym ze wskazaniem na gości.

Nie było komu wejść na zmiany

W drugiej odsłonie z minuty na minutę z gospodarzy zaczęły uchodzić siły, ale na trener Łukasz Czyżyk czekał ze zmianami, bo szczerze mówiąc, nie miał jakiegoś wielkiego wyboru. Można zaryzykować twierdzenie, że był to wybór zerojedynkowy, bo do gry gotowy był tylko Kacper Floriańczyk. Rafał Rogalski i Bartek Suski wracają do zespołu po kontuzjach i nie są w jeszcze w pełni sił. W każdym razie, gdy przyjezdni przycisnęli graczy z Żar, gołym okiem było widać, że bramka wisi w powietrzu i strzelenie jej przez podopiecznych Tomasza Dolacińskiego, jest tylko kwestią czasu. I tak się stało. Pierwszego gola zdobył głową w 68. minucie Ernest Markowski, a 10 minut później, także strzałem z „dyńki”, na listę strzelców wpisał Sebastian Jankowski. Wtedy szkoleniowiec z Żar postawił wszystko na jedną kartę i zagrał trzema obrońcami. A Karol Łyczko został przesunięty do przodu. I choć ataki miejscowych były rozpaczliwe i chaotyczne, to przyniosły w końcu upragnioną, kontaktową bramkę. W 89. minucie, po zamieszaniu na polu karnym, do bramki trafił obrońca Dawid Kaczor. Na wyrównanie jednak zabrakło czasu i Promień Żary przegrał z Celulozą Kostrzyn 1:2.