Trwa strajk w W&W Polska Sp. z o.o. w Lubsku. Dziewięćdziesiąt pracownic zapowiada walkę do skutku. - Nie poddamy się - zapowiadają.

Wracamy do sprawy strajku w zakładzie W&W w Lubsku. Firma zajmuje się produkcją obuwia, zatrudnia 120 osób, z czego 92 ogłosiło strajk, który trwa już kolejną dobę. Jeszcze na początku sierpnia był to strajk czterogodzinny. Po powrocie z urlopu, w ubiegłym tygodniu, pracownice wznowiły strajk, który obecnie trwa już osiem godzin. Przypomnijmy, średnia pensja w zakładzie to 3 tys. 500 brutto, pracownice domagają się 450 zł podwyżki od marca tego roku. Pracodawca zgadza się na wysokość, ale zmiany w płacach chce wprowadzić od listopada. Na to pracownice nie chcą się zgodzić.