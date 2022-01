Trzebiel miał kiedyś kąpielisko miejskie z kawiarnią i plażą. Obok był obóz pracy dla młodych kobiet. Dzisiaj nie ma po nich śladu

Obok w 1940 roku utworzono Kobiecy Obóz Służby Pracy Rzeszy(RADwJ.. Na początku uczestnictwo było dobrowolne, ale od 1935 roku, wprowadzono obowiązek dla młodych kobiet do odbycia co najmniej sześciomiesięcznej służby. Od 1939 roku obowiązkową służbę odbywały w specjalnie utworzonych w tym celu obozach, takich jak ten w Trzebielu. Kobiety świadczyły usługi w lokalnych gospodarstwach rolnych zajmując się rolą lub żywym inwentarzem. W zakres ich obowiązków wchodziła także opieka nad dziećmi rolników.

Malowniczy Trzebiel przestał istnieć w 1945 roku, czyli w tym samym czasie, gdy utracił prawa miejskie. I nie stało się to za sprawą zniszczeń wojennych, ale... rozbiórki. Wiele budynków zniknęło…

Dzisiaj po kąpielisku i budynkach obozowych pozostało wspomnienie, choć przecież po wojnie w tym miejscu wypoczywali okoliczni mieszkańcy. Niestety miejsce to uległo dewastacji i w latach pięćdziesiątych XX wieku rozebrano resztki infrastruktury.

