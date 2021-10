Trzecioligowa drużyna BC Swiss Krono Żary wygrała swój pierwszy mecz w lidze. Pokonała na wyjeździe KS Lubań Basket

Od początku spotkania żaranie objęli prowadzenie, które systematycznie powiększali. Gospodarze praktycznie nie stanowili zagrożenia dla sprawnie działającego teamu Grzegorza Kukiełki, dla którego było to debiut trenerski. Do niedawna, utytułowany koszykarz, zasilał szeregi 2.ligowego zespołu BC Swiss Krono. Po meczu szkoleniowiec był bardzo zadowolony z postawy swojego zespołu, choć jak zauważył jest jeszcze wiele do zrobienia.

-Cieszymy się z wygranej w tym pierwszym, historycznym meczu 3. Ligi. Zespół wszedł w mecz bardzo dobrze i nie miał problemów z dowiezieniem zwycięstwa do końca meczu. To pierwsza wygrana i z pewnością będą kolejne, ale nie można zapominać, że to bardzo młoda drużyna, która ma się uczyć i nabierać doświadczenia. Z pewnością przyjdą także porażki, ale to one hartują każdego sportowca. Na razie gratuluję drużynie postawy i bierzemy się do dalszej pracy- skomentował Grzegorz Kukiełka, trener BC Swiss Krono Żary.