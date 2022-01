Turniej Zimowy w Żarach. Co tam porywisty wiatr i ulewny deszcz! W Żarach wszyscy zagrali "Dla Daniela", a puchar pojechał do Szczecina

W zmaganiach wzięły udział markowe zespoły, które także włączyły się do akcji charytatywnej na rzecz syna wieloletniego bramkarza Promienia, Andrzeja Świerczyńskiego. Niestety pogoda trochę popsuła imprezę, ale oczywiście porywisty wiatr i ulewny deszcze nie wystraszyły piłkarzy, bo wiadomo, że w prawdziwych sportowcach krew płynie bardzo gorąca.

Wyniki turnieju

Oprócz drużyn, które na boisku walczyły o Puchar Zimy, do akcji włączyły się także okoliczne kluby, nie tylko piłkarskie.

Zespół Delty Sieniawa, który do niedawna rywalizował z żaranami w klasie okręgowej, zebrał kwotę 1000 złotych i przekazał ją zarządowi Promienia, zachęcając jednocześnie swoich fanów do czynnego uczestnictwa w turnieju i wsparcia akcji charytatywnej.