Tutaj w Żarach były kiedyś szkoły. Tętniły życiem, słychać było w nich gwar, dzwonki szkolne, dziś zostały wspomnienia Aleksandra Łuczyńska

Willa Frenzla przy placu Inwalidów. Dawnej była to szkoła specjalna, kiedy uczniowie przenieśli się do budynku obok, zabytek niszczał w oczach. Obecnie jest remontowany przez prywatnego właściciela. Google Street View Zobacz galerię (8 zdjęć)

Szkolne lata, choćby nie wiadomo, jak były trudne, wspominamy do końca życia, często z ogromnym sentymentem. Są budynki, na widok których łezka w oku się kręci, bo spędziliśmy w nich kawałek swojego dzieciństwa, okres dorastania. Dziś wracamy do wspomnień o szkołach, a dokładnie budynkach, w których dawniej tętniło życie, słychać było dzwonki, gwar. Dziś są w prywatnych rękach lub po prostu niszczeją lub są w trakcie remontu, a nie których w ogóle już nie ma. Gdyby mury mogły mówić, z pewnością usłyszelibyśmy tutaj wiele niesamowitych historii. Zajrzyjcie do naszej galerii wspomnień.