Ukradli Toyotę i blachę warte 20 tysięcy złotych. Złodzieje z okolic Lubska zostali zatrzymani. Jeden z nich to recydywista

Policjanci z komisariatu policji w Lubsku zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn. Jak informuje kom. Aneta Berestecka, rzeczniczka żarskiej policji, funkcjonariusze zareagowali natychmiast na zgłoszenie o osobach, które mają rozkradać blachę z dachu hali i udali się na miejsce interwencji. W wyniku lustracji terenu zauważyli bus, a w pobliżu niego osoby, które metalowe elementy poszycia dachu przenosili do auta. Samochód był już nimi częściowo wypełniony.

Zarzuty za kradzież i paserstwo

Policjanci sprawdzili pojazd w systemach policyjnych. Okazało się, że został on skradziony. Mężczyźni w wieku 30 i 28 lat zostali natychmiast zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Przeprowadzone czynności i zebrany materiał dowodowy pozwoliły na przedstawienie obu zatrzymanym zarzutów za kradzież i paserstwo. Odzyskane mienie o łącznej wartości blisko 20 tysięcy trafiło do właścicieli.