Uwaga! dzisiaj w nocy w Żarach i powiecie żarskim uderzył Orkan Eunice. Istnieje ryzyko wystąpienia trąby powietrznej. Zostańcie w domu!

To bardzo niebezpieczny czas w pogodzie dla Polski i województwa lubuskiego. Na początku lutego uderzył w nasz region orkan Malik. Wiatr łamał drzewa, zrywał linie energetyczne... Nie zdążyliśmy otrząsnąć się z niszczycielskiego w skutkach orkanu Dudley, którego kulminacja pojawiła się w woj. lubuskim w nocy z 16 na 17 lutego, który łamał drzewa, zrywał dachy. Na skutek wichur zginęła jedna osoba, byli też ranni. Przed nami kolejne załamanie pogody... Niestety musimy przygotować się na brak prądu i wody.

Pogoda na żywo - siła wiatru w Żarach:

Orkan Eunice uderzy w Żarach

Niestety to nie koniec niebezpieczeństw. Synoptycy już ostrzegają przed kolejnym załamaniem pogody. W nocy z piątku na sobotę (18-19 lutego) w nasz region uderzy orkan Eunice. IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, a w porywach do 115 km/h, z zachodu: