Uwaga kierowcy. Utrudnienia na drodze z Żar do Jasienia i Lubska. Jak dojechać objazdami?

Pierwszy objazd dla pojazdów o masie do 3,5t będzie prowadził od skrzyżowania DK12 z DW 287 na obwodnicy Żar dalej DK 12 do skrzyżowania z DP 1095F dalej przez Lubanice aż do skrzyżowania z DW 287. Drugi objazd dla pojazdów o masie powyżej 3,5 t będzie prowadził od skrzyżowania DK12 z DW 287 na obwodnicy Żar dalej DK 12 do skrzyżowania z DW 289 w Nowogrodzie Bobrzański dalej DW 289 do skrzyżowania z DW 287 na obwodnicy Lubska, dalej DW 287 przez Lubsko aż do Jasienia. Awaryjna organizacja ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony oraz autobusów komunikacji lokalnej będzie funkcjonować do czasu wykonania konstrukcji zabezpieczającej umożliwiającej przywrócenie ruchu wahadłowego (ok. 10 dni), natomiast dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony do czasu usunięcia zagrożenia (ok. 6 m-cy) - czytamy w komunikacie Zarządu Dróg Wojewódzkich.