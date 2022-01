Uwaga na internetowych oszustów w Żarach. Ich pomysły są coraz bardziej wyrafinowane!

"Znajoma" z Singapuru

Jak opowiedział policjantom pierwszy z braci, na portalu randkowym poznał młodą kobietę z Singapuru. Para korespondowała ze sobą przez kilka tygodni, kobieta wypytywała o zarobki mężczyzny i zaproponowała mu, żeby zainwestował w kryptowaluty, to będzie mógł zarobić w krótkim czasie dużo pieniędzy. Nowa znajoma wysłała mężczyźnie swoje zdjęcia, zdjęcia swojej rodziny i samochodów. W ten sposób zdobywała zaufanie pokrzywdzonego. Obiecała, że we wszystkim mu pomoże. Mężczyzna założył konto na polecanej przez znajomą stronie, gdzie mógł kupować dolary, a następnie na stronie gdzie miał inwestować w kryptowaluty. Na początku pokrzywdzony wpłacił 3 tysiące złotych, a w „aplikacji” widział swój „zysk”. Nowa znajoma zaczęła naciskać, żeby zainwestował więcej. Mężczyzna pożyczył więc od swojego brata 40 000 złotych, które również przelał na „swój portfel” w aplikacji do inwestowania w cyfrową walutę. Kobieta przekonała go, że zarobi tyle na tej inwestycji, że jeszcze odda bratu pożyczkę z 15 % zyskiem. Pokrzywdzony wciąż widział na stronie internetowej swoje „zyski”. Pożyczył od brata jeszcze 100 tysięcy, które również wpłacił na swój wirtualny „portfel”.