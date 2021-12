Uwaga! Niemcy wprowadzają obostrzenia dla Polski. Czy będą kontrole na granicy? Jakie zasady będą obowiązywać wjeżdżających na teren Niemiec

Przed wjazdem do Niemiec, trzeba będzie pokazać

Jeżeli ktoś jest zaszczepiony, jeżeli zaznaczy to na formularzu, jest zwolniony z kwarantanny.

Jeżeli ktoś ma aktualny test PCR lub antygenowy i zaznaczy to podczas rejestracji na stronie, to objęty zostanie 5 dniową kwarantanną. Pozostałe osoby po wjeździe do Niemiec są objęte 10 dniową kwarantanną