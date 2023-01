Uwaga! Wypadek na DK27 na trasie Bieniów-Żary. Zderzyły się dwa auta. Droga jest częściowo zablokowana

Na Drodze Krajowej nr 27 między Bieniowem a arami doszło do wypadku. Na wysokości krzyżówki zjazdu do miejscowości Lubomyśl doszło do zderzenia dwóch pojazdów Volkswagena Busa i ciężarówki do przewozu drewna.

Strażacy dostali zgłoszenie o godzinie 10.52,

- Po dotarciu na miejsce, okazało się, że kierowcy opuścili pojazdy o własnych siłach, a po przybyciu na miejsce karetki pogotowia kierowcy busa opatrzono rękę-informuje a. mł. kpt. mgr inż. poż. Paweł Brela.