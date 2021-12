W 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym można wykonać dziecku multitest. Sprawdź listę punktów wymazowych

Najważniejsza diagnostyka

Musimy pamiętać, że aby zastosować właściwe leczenie niezbędna jest diagnostyka, szczególnie taka, która pomaga różnicować objawy, a które w przypadku covid, grypy i RSV mają bardzo zbliżony przebieg. Dlatego w naszym laboratorium jesteśmy w stanie określić rodzaj zachorowania, co dla lekarza pediatry będzie szczególnie pomocne przy zastosowaniu skutecznej terapii do leczenia infekcji u dziecka.

Zrobią wymaz i po sprawie

Metodą pobrania materiału od chorego dziecka do badania jest wymaz z nosogardzieli lub wymaz ustno - gardłowy. Wymazy realizują nasze punkty wymazowe, zarówno w Żarach jak i w Żaganiu – z chorym dzieckiem nie trzeba jechać do Żagania, wystarczy udać się do punktu wymazowego przy naszej Przychodni w bud. nr 23, tam personel pobierze wymaz i przekaże do opracowania do naszego laboratorium w Żaganiu. Uzyskany materiał badany jest metodą RT-PCR - bardzo czułą metodą wykrywania wirusów, nawet przy niewielkiej ich obecności. Wynik badania otrzymujemy zazwyczaj jeszcze tego samego dnia.

Lista punktów wymazowych