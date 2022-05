W 3 minuty zrobili to, czego nie mogli w 83. Promień Żary po prawdziwych męczarniach wygrał z Koroną Kożuchów

Goście przyjechali do Żar bardzo zdeterminowani. Do tego stopnia, że na boisku w pierwszej połowie rządzili i dzieli jakby to oni byli gospodarzami tego spotkania. Bardzo uważnie grali w obronie, czekali na swoją szansę. I doczekali się. Pod koniec pierwszej części jeden z napastników przyjezdnych wyszedł sam na sam z Bartkiem Madeją , a ten nie miał innego wyjścia i sfaulował będącego na czystej pozycji kożuchowianina. Podopieczni Łukasza Czyżyka wstrzymali oddech, ale golkiper Promienia w pełni się zrehabilitował, bo obronił rzut karny i nadal był remis.

