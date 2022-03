W derbowym pojedynku lepsi o jedną bramkę okazali się Budowlani Lubsko

-Uważam, że to był bardzo trudny mecz, ale zespół podjął walkę na boisku przeciwnika. Mimo że drużyna Budowlanych Lubsko była lepsza w niektórych elementach to myślę, że cały zespół, zostawił serce na boisku i pokazał ambicję i wolę walki. Zabrakło niewiele, ale mamy nadzieję, że kolejne mecze przyniosą punkty dla Kado Górzyn, na to czekamy-podsumował spotkanie Katarzyna Nowicka, trenerka Kado Górzyn.