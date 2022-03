W ostatnim sparingu przed ligą Promień Żary przegrał z Cariną Gubin

To było raczej jednostronny pojedynek, drużyn które kończą przygotowania do rundy wiosennej. Carina miała przewagę, która udokumentowała 4 golami, wygrywając 4:1. Pierwszą bramkę zdobył już w 9. minucie Siudak, natomiast kolejne 3 padły łupem Guimaraesa. Dla Promienia trafienie honorowe zaliczył powracający do drużyny po przerwie Kamil Dados.